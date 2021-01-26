Sabah saatlerinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan cinayet zanlısının sorgusu sürüyor.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerinde M. Kok, aynı zamanda akrabası olan boşandığı eşi Dilan Kok'a, Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde silahla ateş etti.

Iğdır 'da eski eşini silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu - Son Dakika

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