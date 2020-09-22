Son dakika... Iğdır'da Jandarma'nın ikna çalışmaları sonuç verdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin saatler süren ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin saatler süren ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak çatışma sonrası, Iğdır kırsalında saatlerce ikna çalışması, Jandarma'nın özel ikna timi getirildi. İlk önce ses cihazlarıyla, daha sonra yaklaşarak Aileleri, çocuklukları, bayramlar hatırlatıldı. İki terörist, saatler sonra, ikna oldu. Teslim oldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA