Son dakika... Iğdır'da Jandarma'nın ikna çalışmaları sonuç verdi - Son Dakika

Son dakika... Iğdır'da Jandarma'nın ikna çalışmaları sonuç verdi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin saatler süren ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika... Iğdır'da Jandarma'nın ikna çalışmaları sonuç verdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin saatler süren ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin saatler süren ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak çatışma sonrası, Iğdır kırsalında saatlerce ikna çalışması, Jandarma'nın özel ikna timi getirildi. İlk önce ses cihazlarıyla, daha sonra yaklaşarak Aileleri, çocuklukları, bayramlar hatırlatıldı. İki terörist, saatler sonra, ikna oldu. Teslim oldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Komando, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Iğdır'da Jandarma'nın ikna çalışmaları sonuç verdi - Son Dakika

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