Son dakika: Iğdır'da yapılan operasyonda kaçak 4 bin elektronik sigara kartuşu, 2 adet külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika: Iğdır'da yapılan operasyonda kaçak 4 bin elektronik sigara kartuşu, 2 adet külçe altın ele geçirildi

28.06.2022 14:11
Son dakika: Iğdır'da yapılan operasyonda kaçak 4 bin elektronik sigara kartuşu, 2 adet külçe altın ele geçirildi

Son dakika haberi... Iğdır'da yapılan operasyonda kaçak 4 bin elektronik sigara kartuşu ile 2 kilogram ağırlığında 2 adet kaçak külçe altın ele geçirildi.

Iğdır'da yapılan operasyonda kaçak 4 bin elektronik sigara kartuşu ile 2 kilogram ağırlığında 2 adet kaçak külçe altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları pusu faaliyetinde iki kişiyi tespit etti. Ellerinde iki büyük koli olanlar yapılan müdahale ile birlikte kolileri bırakarak olay yerinde kaçtı. Ekipler kolileri açtıklarında kolilerin içinde kaçak 4 bin paket sıkıştırılmış elektronik sigara kartuşu çıktı. Olay ile ilgili ekipler aynı yerde ertesi gün gündüz tarama faaliyeti yaparken plastik poşete sarılı Ermenistan faturalı 2 kilogram ağırlığında 2 adet külçe altın buldu.

Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Karakoyunlu, Hisarcık, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Iğdır'da yapılan operasyonda kaçak 4 bin elektronik sigara kartuşu, 2 adet külçe altın ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Iğdır'da yapılan operasyonda kaçak 4 bin elektronik sigara kartuşu, 2 adet külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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