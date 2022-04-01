Iğdır'ın sınır köyündeki öğrenciler, "Tim Jandarma" isimli çizgi filmle keyifli zaman geçirdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile jandarma personelleri, Türkiye- Ermenistan sınırındaki, Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican İlkokulunu ziyaret etti.

Jandarma ekibi öğrencilere, jandarmanın tanıtım filmi ile Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı "Tim Jandarma" isimli çizgi filmini izletti.

Görevli er ve erbaşların da çocuklarla birlikte izlediği filmin ardından jandarma ekibi, birlikte pasta kesip eğlendikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.