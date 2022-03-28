Son Dakika! İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal etti - Son Dakika
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Son Dakika! İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal etti

28.03.2022 10:15

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timlerinin intikal ettiğini açıkladı. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda eski tip bir mayın bulunmuş, Boğaz kısa bir süreliğine gemi trafiğine kapatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayına, SAS timleri tarafından müdahale edilmeye başlandı.

"EMNİYETE ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal etti

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal etti
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MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye... MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye... İSTANBU-İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAYINI GÖREN KAPTAN KONUŞTU İSTANBU-İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAYINI GÖREN KAPTAN KONUŞTU

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Son Dakika Güncel Son Dakika! İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal etti - Son Dakika


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