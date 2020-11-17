Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı - Son Dakika

Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı

17.11.2020 16:10
Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı, System.String[]

Son dakika haberler: Denizli'nin Çameli ilçesinde feci bir olayda eşini kaybeden 45 yaşındaki 4 çocuk annesi, eşinin borçlarından dolayı çocukları ile ortada kalmıştı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde feci bir olayda eşini kaybeden 45 yaşındaki 4 çocuk annesi, eşinin borçlarından dolayı çocukları ile ortada kalmıştı. Yaklaşık senetler ile birlikte 200 bin TL'lik borç ve icralardan dolayı ortada kalan aile, karayolu kenarında minibüste kokoreç satarak, çadırda yaşam mücadelesi verirken İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinin ardından yardım elleri uzanmaya başladı. Çameli ilçesinde daha önce yaşadıkları eve Çameli Belediyesinden yapılacak olan yardımlar ile tekrar evine kavuştu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde geçtiğimiz aylarda Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan ve Yeşilyayla Mahallesi'nde bahçeleri bulunan Aydınhan ailesi feci bir olay yaşadı. 3 metre derinliğindeki kuyuda aynı aileden 4 kişinin zehirlendiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği olayda Aydınhan ailesi bahçe sulama amacıyla kullanılan su motor arızasını gidermek istedi. Kuyuya inen 43 yaşındaki Yusuf Aydınhan, zehirlenerek kuyuda hayatını kaybetti. Aydınhan'ın 45 yaşındaki eşi Fatmana Aydınhan, ailesine bakmak için eşinin daha önceden yaptığı kokoreç minibüsünü işletmeye başladı. Aradan geçen zaman içerisinde köyde yaşadığı evine bir bir borçlar gelmeye başlayınca mahalleden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Aydınhan'a Çameli Belediyesi ve Kaymakamlığı sahip çıktı

Kendisinin hasta ve oğlunun böbrek hastası olduğunu belirten Aydınhan, oğullarınla birlikte bir çadırda yaşadığını söyledi. Eşinin ölmeden önce birçok yere borç oluşturduğunu ve senetler imzaladığını anlatan Aydınhan, evinin ise bir banka tarafından el konularak icralık olduğunu belirtmişti. Oğullarından birine bakamadığı için Acıpayam ilçesinde bir yurtta kaldığını ve onlara bakmak için mücadele ettiğini belirten Fatmana Aydınhan'a Çameli Belediyesi ve Kaymakamlığı sahip çıktı.

İHA'nın haberlerinin ardından Aydınhan ailesine yardım elleri uzandı

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından "Karayolu kenarında çadırda yaşam mücadelesi veren aile yardım bekliyor " başlıklı haberinin ardından birçok kişi yardımda bulundu. Son olarak yardım elini uzatan Çameli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "25 Mayıs 2020 tarihinde ilçemiz Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden ve Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bahçesinde bulunan su kuyusunda meydana gelen arızayı gidermek için kuyuya inen Yusuf Aydınhan, kuyuda zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Aydınhan Ailesi'nin basında yer alan yol kenarında yaşam mücadelesi haberleri sonrası harekete geçen Kaymakamlığımız ve Belediyemiz, merhum Yusuf Aydınhan'ın eşi Fatma Aydınhan ve ailesine Çamlıbel Mahallesinde yaşadıkları evin tadilatı konusunda yardımcı olunacağı konusunda Belediye Başkanımız Cengiz Arslan destek sağlamak adına harekete geçmiştir" dedi.

"Evin tadilat işlemleri belediyemiz tarafından üstlenilmiştir"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Aydınhan ailemiz ile yapılan görüşmeler sonucunda evin tadilat işlemleri belediyemiz tarafından üstlenilmiştir. Aile, Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine taşınarak belediyemiz tarafından normal hayatına devam edilmesi sağlanmıştır. Eşinin ölümünden sonraki borç davaları, banka hacizlerinin yargı süreci davaları, belediyemiz tarafından takibi yapılmaktadır. Yetimler bir ilçenin bereket ve dua kapısıdır. Geride kalan yavrularımızın gözlerindeki o hasreti dindirmenin, bir aile sıcaklığı ile onların yanında olmanın gayretinde olacağız" diye konuştu.

Aydınhan ailesi hava şartlarının düzelmesi ile çalışmaya devam edecek

Çameli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı tarafından, Aydınhan Ailesi'nin sosyal yardımları düzenli olarak sağlandığı belirtildi. Kaymakamlık ve belediye tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda ailenin yükünün hafifletildiği, ticaret yaptıkları araçları konusunda ise hava şartlarının düzelmesinin ardından Çameli-Denizli yolu ilçe girişinde belediye tarafından yer tahsis edilerek Aydınhan ailesinin kazanç sağlaması için yardımcı olacağı açıklandı. Ailenin durumu ise belirli zamanlar içerisinde kontrol edileceği belirtildi. - DENİZLİ

Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı
Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı
Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı
Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı
Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı
Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı
Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı

Çamlıbel, Denizli, Çameli, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! İHA'nın haberinin ardından çadırda yaşayan aileye yardım elleri uzandı - Son Dakika


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