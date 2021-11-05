İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Nepal'de yaşanan sel felaketinde mağdur olan 360 aileye gıda yardımı yaptı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin yaşandığı Nepal'in Morang iline bağlı Kamala kasabasında 10, Sunbarshi köyünde 110, Dhanpal köyünde 140 ve Kamalpur köyünde 100 olmak üzere toplam 360 gıda paketi mağdur ailelere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Nepal'de yaşanan sel felaketi sonrası Morang ilinin farklı bölgelerinde mağdur olan ailelere ulaşarak, bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesine vesile olduklarını ifade etti.

Aynacı, Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını Nepal'deki sel mağdurlarına ulaştırdıklarını kaydetti.

Nepal'de, 18 Ekim'de başlayan yağmurun etkisini artırmasıyla sel ve toprak kaymaları meydana gelmiş, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkede oluşan sel nedeniyle 100'den fazla kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını ve 40 kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.