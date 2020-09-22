Son dakika! IKBY, ABD'nin Suriye'deki YPG/PKK-ENKS görüşmelerinden memnun olduğunu duyurdu - Son Dakika

Son dakika! IKBY, ABD'nin Suriye'deki YPG/PKK-ENKS görüşmelerinden memnun olduğunu duyurdu

Son dakika haberi... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yakınlaşma ve sorunların çözümü için yapılan görüşmelerden memnun olduğunu bildirdi.

Son dakika! IKBY, ABD'nin Suriye'deki YPG/PKK-ENKS görüşmelerinden memnun olduğunu duyurdu, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin, Suriye'deki terör örgütü YPG/ PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yakınlaşma ve sorunların çözümü için yapılan görüşmelerden memnun olduğunu bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'deki konutunda kabul ettiği Jeffrey ile Suriye'deki yabancı güçlerin durumu, Kürt taraflar arasındaki yakınlaşma için yapılan görüşmelerle ve güvenlik gelişmelerini ele aldı.

Açıklamada, Jeffrey'nin ABD'nin Suriye'deki Kürt taraflar arasındaki görüşmelerden memnun olup destek verdiği kaydedildi.

Jeffrey'nin tarafların yakınlaşması, sorunlarının çözülmesi için yapılan görüşmelerin gerçekleşmesinde oynadıkları olumlu rol dolayısıyla Barzani ve IKBY'ye teşekkür ettiği aktarıldı.

Bunun yanında Barzani'nin de devam eden destekleri ve terörün ortadan kaldırılması için verdikleri mücadele dolayısıyla ABD ve onun öncülüğündeki koalisyon güçlerine teşekkür ettiği belirtildi.

Ayrıca, Barzani ve Jeffrey'in basına kapalı görüşmesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Suriye, IKBY ve Irak'taki durumuyla virüse karşı verilen mücadele, Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler, Suriye'deki Kürt sorunu, Suriye'deki yabancı güçlerin statüsü ve genel olarak bölgenin durumunu da masaya yatırdıkları ifade edildi.

ENKS-YPG/PKK müzakereleri

Ekim 2014'de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

Örgüt ile ENKS, ABD'nin baskıları neticesinde Haseke'de "Duhok Anlaşması"nı temel alarak müzakerelere devam kararı almıştı.

Yaklaşık 9 aydır görüşmeleri sürdüren ENKS, örgütten, PKK'nın Kandil kadrolarının bölgeden gönderilmesi ve sivillerin zorla silah altına alınmasına son verilmesi gibi konularda istediklerini alamadı.

Müzakere şartlarını yerine getirmeyen YPG/PKK, ENKS'ye bağlı peşmergenin bölgeye girmesi hususunda halen direniyor.

Jeffrey'nin bölgeye ziyareti kapsamında ise YPG/PKK'lı teröristler ile ENKS, Karar Merci Heyeti oluşturdu. 40 kişiden oluşan heyetin yarısını YPG/PKK, diğer yarısını da ENKS belirledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, IKBY, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! IKBY, ABD'nin Suriye'deki YPG/PKK-ENKS görüşmelerinden memnun olduğunu duyurdu - Son Dakika

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