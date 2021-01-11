Son dakika: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son dakika: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Kovid-19'a yakalandı
11.01.2021 11:45
Son dakika haberleri... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Talabani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Bir müddet dinlenmesi gerektiğini kaydeden IKBY Başbakan Yardımcısı, "Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen kendinizi korumayı unutmayın." ifadelerini kullandı.
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