Son dakika: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberleri... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Talabani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Bir müddet dinlenmesi gerektiğini kaydeden IKBY Başbakan Yardımcısı, "Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen kendinizi korumayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

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