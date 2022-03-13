Son dakika! IKBY Başbakanı Barzani: "Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum" - Son Dakika
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Son dakika! IKBY Başbakanı Barzani: "Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum"

13.03.2022 04:19
Son dakika! IKBY Başbakanı Barzani: "Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum"

Edinilen son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

IKBY Hükümeti Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapan Barzani, "Erbil korkaklara karşı boynunu eğmez. Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." dedi.

Barzani, Erbil halkının müsterih olması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyması talebinde bulundu.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna yönelik terör saldırısı düzenlendiğini belirtmişti.

Olayın terör saldırısı olduğunu ve füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, saldırıdan sonra kentte güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktarmıştı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Terör, Erbil, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! IKBY Başbakanı Barzani: 'Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! IKBY Başbakanı Barzani: "Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum" - Son Dakika
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