Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda Polanya- Belarus sınırındaki göçmenlerin durumunu ele aldı.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani ile Le Drian bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki taraf da göçmen sorununu organize kaçakçılık operasyonu olarak nitelendirdi.

Barzani, IKBY'nin gönüllü geri dönüşlere hazır olduğunu vurgularken, Fransız Dışişleri Bakanı'na "sınırdaki ailelere yardım sağlanması" çağrısında bulundu.

Barzani ve Le Drian, Paris'ten bir teknik ekibin ek önlemleri araştırmak için IKBY ve Bağdat'ı ziyaret etmesi konusunda anlaştı.