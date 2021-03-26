Son dakika... IKBY Kovid-19'la mücadele kapsamında 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Son dakika haberler: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği program kapsamında gönderilen 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısının teslim alındığını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği program kapsamında gönderilen 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısının teslim alındığını duyurdu. Açıklamayı IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptı. Barzani, Bağdat'tan gelen 43 bin 800 dozluk AstraZeneca aşı serisinin grup bazlı dağıtım planına göre uygulanacağını belirtti. İngiltere'den gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısının dün Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştığı belirtilmişti. DSÖ'nün öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021 yılının sonuna kadar Irak nüfusunun yüzde 20'sinin aşılanması bekleniyor. IKBY, Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşısının 5 bin dozunu da 2 Mart'ta teslim aldığını duyurmuştu.

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