Son dakika: IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu - Son Dakika
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Son dakika: IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu

16.05.2022 19:30
Son dakika: IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu

Bir son dakika haberine göre ?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını açıkladı.

?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını açıkladı.

IKBY Anti-Terör Birimi resmi Facebook sayfasında, IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine, halka açık yerlere, devlet dairelerine ve barajlara roketle saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığı ifade edildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, 26 Nisan'da da PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurmuştu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu - Son Dakika


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