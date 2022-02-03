Son dakika: İKÇÜ Senatosu'ndan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye teşekkür plaketi - Son Dakika

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, orman yangınlarındaki başarılı yönetimi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, sonraki nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğunun bilincinde olduklarını ve bölgenin tek orman fakültesine sahip İKÇÜ olarak bu alana katkı sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bilgiyi dört duvar arasına sıkıştıran bir bakış yerine bölgesi, ülkesi ve insanlık için üreten bir akademiyi oluşturma arzusunda olduklarına işaret eden Köse, "Fakültemiz bölgede önemli çalışmalara imza atıyor. Daha fazla alanda çıktı üretmek gerektiğinin farkındayız. Ormanlar sadece ağaçlardan ya da bitkilerden ibaret yapılar değildir. İçinde hayatlarını sürdüren çok sayıda canlı ile ormanlar tabii dengenin korunmasında ve biyoçeşitliliğin devamında son derece önemli aynı zamanda stratejik varlıklardır. Bu çerçevede tarıma ve ormana sahip çıkmanın aslında vatana, millete ve geleceğe sahip çıkmakla eşdeğer olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Köse, İzmir programı kapsamında dün üniversiteye ziyaret gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye senatonun bir teşekkür plaketi sunduğunu aktardı.

Açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin "İKÇÜ'deki değerli hocalarımızın bizlere destek olacakları önemli alanlar var. Vereceğiniz projelere olan desteklerimize devam edeceğiz. İzmirli hemşerilerimizin bir orman fakültesi var. İKÇÜ Orman Fakültesi bizim için çok değerli." ifadelerine de yer verildi.