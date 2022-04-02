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İki aracın çarpıştığı kaza sonrası vatandaş isyan etti: "Burada her hafta kaza oluyor"

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza gürültüsüyle şoke olduğunu ifade eden bir vatandaş, yola çözüm bulunmasını istedi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Emlak Konutları bölgesindeki Balık Sokak'ta meydana geldi. 59 FM 219 plakalı otomobil ile çarpışan 22ABM 627 plakalı hafif ticari araç, takla atarak karşı şeritte yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastanede tedavi edildi.

Kazayla ilgili şikayetlerde bulunan mahalle sakini bir vatandaş, "Burada her hafta kaza oluyor. Cidden çok ses geldi ve şoke oldum. Çok feci kazaydı, mahalle ayağa kalktı. Bu sokağa uyarıcı yön ve işaret levhası koymak bu kadar zor mu? 3 hafta önce ben kaza geçirmiştim. Lütfen buraya bir çözüm bulunsun" diye konuştu.