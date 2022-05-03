İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

03.05.2022 21:42

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki bina arasında mahsur kalan 3 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki bina arasında mahsur kalan 3 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta bulunan iki katlı bir bina ile yan tarafındaki bina arasından kedi sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yönlendirilen bir ihbar üzerine ekipler, belirtilen adrese gitti.

Kedi yavrularının sesini takip eden görevliler, iki bina arasında mahsur kalan 3 yavruyu tespit etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yavrular mahsur kaldıkları yerden çıkarılarak serbest bırakıldı.

Annelerinin de kurtarılmalarının ardından yavrularının yanlarına geldiği görüldü.

İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı Son dakika haberi: Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haberi: Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
21:18 Arabanın içinde yer alan tutamakların doğru kullanımını gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
20:55 Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!
20:53 Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi
20:50 Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 22:14:53. #1.11#
SON DAKİKA: İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement