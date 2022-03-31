İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

31.03.2022 00:35

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzeri Güneş sokakta alacak verecek mevzusu yüzünden tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu bel ve bacak bölgelerine kurşun isabet eden M.Ö. yaralanırken, olayın şüphelileri olduğu ileri sürülen S.T. ile O.Ç. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çevrede bulunan 2 aracın isabet aldığını belirlerken, 2 adet tüfek kartuşu ile bir adet de boş kovan buldu.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

YORUMLAR
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Malatya, kavga, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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