Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

18.03.2022 01:22

Son dakika haberleri... İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Halep Caddesi üzerinde gelen silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden çarşı bekçileri iki grubun silahlı kavgasıyla karşılaştı. Kavgaya müdahale eden bekçiler bir kişiyi gözaltına alırken, 2 kişi ise yaya olarak kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği olayda C.K. isimli bir şahsın silahla açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olarak değerlendirilen A.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı olayda bir de pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

YORUMLAR
500
İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu Kozan'da art arda iki silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı Kozan'da art arda iki silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:07 Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
01:05 Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
00:46 Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık
00:44 Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı
00:42 Putin'in isteği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen lider: Ukrayna'nın doğusunun Rusya'ya katılmasını istiyor
00:39 Barcelona maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklama yaptı: Bu kuralı anlamıyorum
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 01:43:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement