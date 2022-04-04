Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDAKİ DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDAKİ DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA

04.04.2022 19:25

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'de iki grup arasında yaşanan demir sopalı kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

MERSİN'de iki grup arasında yaşanan demir sopalı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar atrafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine demir çubuklarla saldırdığı kavga ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle sonra erdi. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDAKİ DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDAKİ DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDAKİ DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDAKİ DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDAKİ DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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