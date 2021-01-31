Son dakika... İki grup arasındaki kavgayı jandarma ayırdı...Tarım işçileri arasında çıkan kavga kamerada - Son Dakika

İki grup arasındaki kavgayı jandarma ayırdı...Tarım işçileri arasında çıkan kavga kamerada

Nevşehir'de tarım işçileri arasında kavga çıktı

Tarım işçileri arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde faaliyet gösteren patates depolarında çalışan tarım işçileri arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.

Alınan bilgilere göre, Kavak beldesinde bulunan iki farklı depoda çalışan tarım işçilerinin servis araçları yolda giderken aynaları çarpıştı. Daha sonra olay yerinden ayrılan iki araç sürücüsünden biri çarpıştığı servis aracının patates deposuna yanında bulunan 8 kişi ile giderek burada bulunanlara saldırması depoda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekiplerinin sevk edilmesinin ardından kavga daha da büyümeden sonlandırıldı. Çıkan kavgada iki kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'un da olay yerinde her iki tarafı sakinleştirmek için uzun süre uğraşması dikkatlerden kaçmadı.