Son dakika: İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti

01.04.2022 00:57
Son dakika: İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'da trafikte kavga eden sürücüler, saniyelerle yarışan ambulansın ilerlemesine engel oldu.

İstanbul'da trafikte kavga eden sürücüler, saniyelerle yarışan ambulansın ilerlemesine engel oldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü daha sonra kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca devam etti. Trafikteki bazı sürücüler araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalışsa da ilk başlarda başarılı olamadı. Emniyet şeridi kapanan yolda saniyelerle yarışan ambulans ise ilerleyemedi. Yaşananlar, başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
FETÖ'nün 'yeniden yapılanma' metotları ve şifreleri deşifre oldu FETÖ'nün 'yeniden yapılanma' metotları ve şifreleri deşifre oldu Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı

Fatih Sultan Mehmet, Ambulans, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 01:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement