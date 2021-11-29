Sivas'ta 2 katlı binada yangın - Son Dakika

SİVAS'ta iki katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın çatısı bacadan çıkan alevlerle tutuştu. Binadan duman çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, apartmanda oturanlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü, binanın çatısında hasar oluştu.Yangını fark eden Ahmet Turan Aslan (67), "Sabah sağlık ocağına gidecektim. Bir de baktım bina yanıyor. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Kısa sürede gelip müdahale edildi. Herhangi bir yaralanma yok. Binadaki herkes hemen boşaltıldı" dedi.