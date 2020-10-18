Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

18.10.2020 22:36

Son dakika haberine göre İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayında 1 zanlı tutuklandı.

İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayında 1 zanlı tutuklandı.

Olay, dün Beyşehir'e bağlı Eğirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, av tüfeklerinden çıkan saçmalara hedef olan Halil Özer, Mehmet Güler, Mustafa ve Mücahit Ü. ağır yaralanırken, Halil Özer ve Mehmet Güler kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mustafa ve Mücahit Ü. hayati tehlikeleri nedeniyle Konya'daki çeşitli hastanelere nakledildi. Yaralılardan hastanede tedavi olduktan sonra taburcu olan Mustafa Ö., A.Ö. ve A.Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Silahlı kavga olayına karıştığı öne sürülen ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Beyşehir Adliyesi'ne çıkarılan Mustafa Ö. ve A.Ü. savcılık tarafından yapılan sorgulamalarının ardından nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Kasten öldürme suçlamasıyla zanlı Mustafa Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, A.Ö. ve A.Ü. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Mustafa Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

Mehmet Güler, Halil Özer, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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