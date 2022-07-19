İki gün önce Sadri Artunç Caddesi'nde meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki 35 AAC 070 plakalı hafif ticari araç, M.K. idaresindeki 78 AD 738 plakalı araca çarptıktan sonra savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hafif ticari araçta yaralanan Y.K. ve yanındaki D.N.B.'nin yardımına çevredekiler koştu. Hastaneye kaldırılan sürücü Y.K.'nin 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. - KARABÜK

Safranbolu'da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

Kaynak: İHA

Safranbolu, Tragger, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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