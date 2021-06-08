ZANLI 2 KARDEŞ BERGAMA'DA TUTUKLANDI

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 15 yıl önce öldürülen Büşra Karabacak (10) ve kuzeni Tuğçe Yıldırım (10) ile ilgili görülen duruşmada, DNA incelemesi ile ilgili rapora dayandırılarak haklarında yakalama kararı çıkartılan cinayet şüphelisi Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar kardeşler, İzmir'in Bergama ilçesinde yakalandı. Yakalama kararının ardından Bergama ilçesinde oturdukları belirlenen zanlı 2 kardeş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Seyhan ve Ayhan Yakar, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -