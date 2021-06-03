MUĞLA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Antalya- Fethiye karayolu Gölbent mevkiinde meydana geldi. Seydikemer'den Antalya yönüne giden Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Sezgin (31) idaresindeki 48 BBA 17 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Menteş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü Mehmet Sezgin ile araçtaki Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) ise çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.