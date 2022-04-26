İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre B., idaresindeki Honda marka 34 EKN 504 plakalı otomobil ile aynı yöne gitmekte olan Sabri K., yönetimindeki Opel marka 35 PKS 77 plakalı araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki Emre B., Emre K., Salih Mert H., Canan K., ve çocuklar Demir K., ile Efe K., yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, Bornova Türkan Özilhan ve Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde de, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

(Aydın Bektaş - İHA)