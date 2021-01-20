Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

20.01.2021 18:50

Gelen son dakika haberine göre İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine gitmekte olan M.D. idaresindeki 34 PP 6225 plakalı Fiat marka otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesi istikametinde gitmekte olan Ş.B. idaresindeki 54 AN 991 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almazken M.D. idaresindeki otomobilde bulunan D.K. ve Ş.B. idaresindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki T.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı
Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı
Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı
Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeni Cami, Otomobil, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 3 ölü Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Genel rahatlama 2022'de olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Genel rahatlama 2022'de olabilir         
18:42
Türk Telekom'da goller yağmur gibi geliyor! Galatasaray, farkı açıyor Türk Telekom'da goller yağmur gibi geliyor! Galatasaray, farkı açıyor         
17:46
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
14:10
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 20:23:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei