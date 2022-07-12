Son dakika... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir- Alpu yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Sevinç Mahallesi Eskişehir-Alpu yolu üzerinde meydana geldi. Alpu istikametine seyir halinde olan M.A., idaresindeki 11 AAS 818 plakalı otomobiliyle, önündeki kamyonetin yol kenarında durmak için yavaşlaması üzerine ani fren yaptı. Ani fren nedeniyle kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen M.B. idaresindeki 06 CBY 464 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza esnasında araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar; M.B. ve I.T.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, M.A. ve A.Ş. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR