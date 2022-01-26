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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada

26.01.2022 19:39

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A. idaresindeki 61 DP 482 plakalı otomobil tali yola dönmeye çalıştığı sırada, karşı yönden Levent E. idaresindeki 61 BD 700 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerin ikisi de farklı yerlere savruldu. Kazada sürücü Levent E. yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlardan düşen parçalar yol ortasından ekipler tarafından kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ümit Güngör/İHA)

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada

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Otomobil, Ünye, Ordu, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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