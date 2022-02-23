Son dakika... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23.02.2022 15:52

Son dakika habere göre Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mehmet Koç (67) idaresindeki 05 EP 307 plakalı otomobil, Yeni Mescit Mahallesi Havza- Vezirköprü kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda, Mehmet Y'nin (22) kullandığı 55 AAN 171 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Mehmet Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Son dakika... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Vezirköprü, Mehmet Koç, Otomobil, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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