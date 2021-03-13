Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor - Son Dakika

Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor

13.03.2021 11:46

Son dakika haber... İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi obeziteye meydan okuyor Obezite Merkezi hem psikolojik hem de fiziksel olarak hastalara hizmet veriyor Obezite Merkezi Sorumlusu Spor Hekimi Uzm. Dr.

İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi obeziteye meydan okuyor

Obezite Merkezi hem psikolojik hem de fiziksel olarak hastalara hizmet veriyor

Obezite Merkezi Sorumlusu Spor Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Akçer;

Uzman hekimler, diyetisyenler, fizyoterapistler, psikolog arkadaşlar ile uyguladığımız 6 modülden oluşan bir tedavi protokolümüz var"

Psikolog Ezgi Dinibütün Öğrünç;

Obezitenin duygusal birçok problemle ilişkili olduğunu görüyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 2 yıldır hizmet veren ve kuruluşundan bu yana 2 tonu aşkın kilo kaybı başarısı sağlanan Obezite Merkezi, rahatsızlığın hem psikolojik hem de fiziksel sebeplerini tespit edip hastaları sağlığına kavuşturuyor.

Obezite her geçen yıl dünyada ve Türkiye'de büyük bir sorun haline geliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki obez sayısı pandemiyle birlikte hızla artıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 2018 yılında kurulan Obezite Merkezi, en büyük sebebi hareketsizlik olan hastalığın fiziksel ve psikolojik etkenlerini de araştırıyor. Adeta bir eğitim kurumu işleyişine sahip olan merkeze gelen obez hastalar, egzersizler yaparak kalori yakıyor. Ayrıca fazla yeme alışkanlığı nedeniyle obezite sınırını aşanlar, psikologlarla yüz yüze yapılan görüşmeler sayesinde yaşam stillerini de değiştiriyor. Bu sayede obez hastalar en sağlıklı şekilde, kendi istek ve azimleri doğrultusunda kalıcı kilo veriyor. Hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve halkla ilişkiler birimlerinden oluşan ekiple Obezite Merkezi tam teşekküllü hizmet sunuyor. Merkezde kuruluşundan bu yana 2 binden fazla obez danışan ile temas sağlanırken, bunların 600'den fazlası takipli danışan olarak hizmet aldı. 100'den fazla danışan ise hedefledikleri kilo ve yaşam tarzına ulaşarak sistemden ayrıldı.

"Asıl amacımız hastaların verdikleri kiloları tekrar almamalarını sağlamak"

Merkeze gelen hastalarda asıl hedeflediklerinin yaşam tarzını değiştirerek kalıcı kilo verdirmek olduğunu vurgulayan Obezite Merkezi Sorumlusu Spor Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Akçer, "Bizim için öncelik hastalarımızın yaşam tarzı değişikliğini sağlamak. Hastalar beslenme bozuklukları, davranışsal bozukluklar ve fiziksel inaktiviteden dolayı kilo vermekte ve almakta zorlanmaktadırlar. Bize başvuran hastalarımızı 1 yıllık tedavi programına dahil ediyoruz. 6 modülden oluşan bir tedavi protokolümüz var. Uzman hekimler, diyetisyenler, fizyoterapistler, psikolog arkadaşlar ile ortak çalışmalarla bu modülleri uyguluyoruz ve hastalarımızın kilo vermelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki asıl amacımız kilo verdirmekten ziyade hayat biçimlerini değiştirerek verdikleri kiloları tekrar almamalarını sağlamak" şeklinde konuştu.

"Obezitenin duygusal birçok problemle ilişkili olduğunu görüyoruz"

Obezitede duygusal sorunların etkili olduğunu ve başa çıkma mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını dile getiren Psikolog Ezgi Dinibütün Öğrünç, "Hastalarımız buraya geldiklerinde obezitenin duygusal birçok problemle ilişkili olduğunu görüyoruz. Yeme problemleri duyguları içe atmaktan da kaynaklanabiliyor. Bu konularda grup terapileri yapıyoruz. Duygusal yemenin ne olduğuyla alakalı, sebeplerinin neler olduğu ve nasıl başa çıkabileceğimiz gibi konularda konuşuyoruz. Zihnimizdeki bazı düşünceleri değiştirerek davranışlarımıza ve yeme alışkanlığımıza etkisini görmeyi hedeflediğimiz bir süreç uyguluyoruz. Daha çok başa çıkma mekanizmaları üzerine çalışıyoruz. Hastalarımız duygusal yeme ile sorunlarıyla başa çıktıklarını düşünürken buradaki çalışmalarımızla farklı şekillerde üstesinden gelebileceğini fark ediyor. Hedef kilolarına ulaştıklarında çok iyi hissediyorlar. Hedef kilolarına ulaşmasalar bile psikolojik gelişim süreci hayatlarında büyük bir yol ilerlemelerini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"İlk önce kendimizi kabullenmeyi ve sevmeyi öğreniyoruz"

Obezite Merkezi'ne 1 buçuk yıldır gelen Eda Demirbaş, bu süre zarfında 30 kilo verdiğini belirtti. Merkezde aldığı fiziksel ve psikolojik destek sayesinde hayatının değiştiğini aktaran Demirbaş şunları söyledi:

"Burada 30 kilo verdim. 115 kilogramdan 85 kilogram düştüm. Hedefim 70 kilograma kadar düşmek. Daha 15 kilo fazlalığım var. O yüzden tekrar devam ediyorum. Pandemi sürecinde bir ara verdik. Tekrar gelmeye başladım. Burada sosyal ilişkilerim bile değişti. Çünkü burada farklı bir bakış açısı öğreniyoruz. Hem sağlıklı beslenme hem hayata bakış hem kendimize bakışımız, hepsi değişiyor. İlk önce kendimizi kabullenmeyi ve sevmeyi öğreniyoruz. Sonra çevremizdeki insanlarla ve hayatla olan ilişkilerimizi değiştiriyoruz. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var ki uzman desteğine ihtiyaç duyarak buraya geliyoruz. Devamlılık sağlayarak bu değişimi onlar sayesinde gerçekleştirmiş oluyoruz.

Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor
Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor
Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor
Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye, Obezite, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti         
09:57
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:08:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei