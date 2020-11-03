Son Dakika | İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor - Son Dakika

Son Dakika | İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor

03.11.2020 09:49
Son Dakika | İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Galerici Ahmet Yurtlu, ilerleyen süreçte ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10 oranında bir artış beklediklerini söyleyerek, "İnsanlar otomotivi yatırım aracı olarak görmeye başladı" dedi.

Galerici Ahmet Yurtlu, ilerleyen süreçte ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10 oranında bir artış beklediklerini söyleyerek, "İnsanlar otomotivi yatırım aracı olarak görmeye başladı" dedi.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. İkinci elde yaşanan fiyat artışından dolayı insanların araç almaktan imtina ettiklerini söyleyerek, "İkinci el araç fiyatların bu kadar yükselmesinden dolayı insanlar biraz imtina etmeye başladı. Bunun sebebi ise 'Fiyatlar çok şişti bu saatten sonra alırsak acaba yüksek mi alırız' kaygısı oluşan bir kesim var. Buna mukabil fiyatların daha çok artacağına inanıp tekrar araba almaya yönelen insanlar var. Yani bu iki arada bir denge var. Fakat görüntü itibari ile bizim baktığımızda sanırım yüzde 10 daha bir artış olacak. Çünkü genelde bu işi yapan büyük toptancılar hep araç topluyorlar. Bunun sebebi ise şuan da mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arz yok. Böyle olduğundan dolayı fiyatlarımız biraz daha artacak. Yani talep var arz yok. İnsanlar artık otomotivi gerçekten yatırım aracı olarak görmeye başladılar. Geçenlerde bir müşteri geldiğinde 'nasıl bir araç düşünürsünüz' dediğimizde 'fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum' gibi bir cevap aldım. Burada dövizinde gerçekten bir etkisi oldu. Bir kısım dövizin çok arttığını düşünerek, yatırım amaçlı altın gibi döviz gibi araç satın alarak yatırım yapıyor. Buna istinaden arabanın fiyatlarının çok arttığını düşünerek arabasını satanlarda oluyor. O onu dengeliyor. Araçların parçaları farklı ülkelerde üretildiği için pandemi sebebiyle firmalar araç tedarik etmekte sıkıntı çekiyor. Sıfır arabada üretilemeyince fiyatlar yukarı çekiliyor. Firmalarda araçlar azaldığı için bayiler aracın fiyatının yarısını ya da tamamını istiyor ve buna rağmen arabanın parasını ödedikten sonra 2-3 ay beklediğiniz sürede o aldığınız zaman ki fiyatı sabit tutmuyor. Bu nedenle insanlar ikinci el arabaya daha çok yöneldi" ifadelerini kullandı.

2021'deki beklentilerinden bahseden Yurtlu, "Aşının bulunması ile doğru orantılı olacak. Normal hayata döndüğümüzde her şey normalleşecek gibi görünüyor ama orada da fulü bir durum var. Ne olacağını bilemiyoruz. Aynı durumu 2021'de de yaşayacağımıza dair bir takım beklentiler var. Üretim eski haline döndüğü zaman bu sıkıntılarımız ortadan kalkacak. Sıfır tedarikte sorunlar çözüldüğü zaman bu problem ortadan kalkacak ama orada da fulü bir durum var. Bizde ne olacağını tam kestiremiyoruz. İkinci eldeki kanaat pandeminin akışına göre belirlenecek" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika | İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor

Ahmet Yurtlu, Kayseri, Yatırım, Araç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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