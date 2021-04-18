Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı - Son Dakika

Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı

18.04.2021 09:55

Son dakika haberleri... İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısıANKARA'da oturan üçüzlerden Hakan ve Serkan İnci, hastanede görev yapmalarına rağmen tedbirlere uyarak koronavirüse yakalanmazken, mimar olan Gökhan İnci, 2 hafta koronavirüs tedavisi gördü.

İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı

ANKARA'da oturan üçüzlerden Hakan ve Serkan İnci, hastanede görev yapmalarına rağmen tedbirlere uyarak koronavirüse yakalanmazken, mimar olan Gökhan İnci, 2 hafta koronavirüs tedavisi gördü. Üçüzler, hastanenin bahçesinde 14 kuralı hatırlatıp temizlik, maske, mesafe uyarısında bulundular.

Başkent'te 1986 yılında Ankara Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzler Hakan, Serkan ve Gökhan İnci, ilkokul, ortaokul ve liseye kadar aynı sınıfta okuduktan sonra, üniversitede yolları ayrıldı. Gökhan İnci, Konya Selçuk Üniversitesi'nde mimarlık, Hakan ve Serkan İnci ise Ankara Üniversitesi'nde işletme okudu. 2008'de Kamu Personeli Seçme Sınavını kazanan ve sağlık personeli olan Hakan ve Serkan İnci, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başlarken, mimar olan Gökhan ise yine Ankara'da kendi iş yerini açtı.

Üçüzlerden Hakan ve Serkan, koronavirüs salgınının başından bu yana hastanede çalışmalarına rağmen, Covid-19 riskine karşı belirlenen 14 kuralı titizlikle uygulayarak hastalığa yakalanmadı. Özellikle salgının henüz başında tedbirlere uyma konusunda kardeşleri tarafından "ihmalkar" davrandığı bildirilen Gökhan İnci ise geçen yıl mayıs ayında hastalığa yakalandı. Gökhan İnci, 2 hafta süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

'BEN DİKKAT ETMEDİM, SİZ EDİN DİYORUM'

Evli ve 1 çocuk babası Gökhan İnci, geçen yıl hastalığa yakalandığını belirterek, "3 gün boyunca ateşlendim. ve kardeşlerim hastanede çalıştığı için de direkt onları arayıp hastaneye geldim. Test yapıldı ve pozitif çıktım. Daha sonra da 14 gün boyunca karantinada evde kaldım. Covid-19 ilk çıktığında hastanede çok bulunmadığım için bunu önemsemedim. 'Bu Covid beni bulmaz' diye düşündüm. Ama düşünmemle yaşadıklarım bir olmadı. Aklım sürekli hastanede çalıştıkları için ikizlerimde kalıyor. Ben onlara 'Ben bu hastalığı geçirdim, dikkat etmedim siz edin; çünkü hayatınızda geçirmediğiniz hastalığı geçiyorsunuz' dedim. Ben hayatımda hiç böyle hasta olmamıştım" diye konuştu.

'KURALLARA UYMADIĞI İÇİN HASTALIK GEÇİRDİ'

Sağlık çalışanı evli ve 2 çocuk babası Serkan İnci ise üçüzlüğün kardeşlikten de öte olduğunu söyleyerek, "Mesela kardeşim Gökhan Covid-19 oldu. Biz Hakan ile sağlık personeliyiz. Sağlık çalışanı olduğumuz için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkı bir şekilde uyduğumuz için Covid-19 olmadık. Ama Gökhan sağlık personeli de olmadığı için normal hayatta biraz ihmalkar davrandığı için Covid-19 oldu. Şu an koronavirüste zirvedeyiz. Kuralların hepsine uyalım. Biz Hakan ile Covid-19'un içindeyiz sağlık personeli olarak, hastanenin içerisinde. Ama biz geçirmedik; fakat dışarıdan bir sağlık çalışanı olmayan kardeşim geçirdi. Neden geçirdi; kurallara uymadığı için geçirdi" dedi. ÜÇÜZLERDEN UYARI

Sağlık çalışan evli 2 çocuk babası Hakan İnci de "Kardeşimin Covid-19 olduğunu duyunca telaşlandık. Direkt zaten beni aradı. Onu öyle görünce zaten insanın kardeşi olduğundan dolayı bir burukluk oluyor" ifadelerini kullandı. Üçüzler, hastanenin bahçesinde 14 kuralı hatırlatıp, temizlik, maske, mesafe uyarısında bulundular.

Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı
Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı
Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı
Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı
Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı
Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı
Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İkisi sağlıkçı üçüzlerden temizlik, maske ve mesafe uyarısı - Son Dakika


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