Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi - Son Dakika

Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANDAKİ İNŞAAT YÜZÜNDEN ÇÖKMÜŞ OLABİLİR

İçinde asma kat bulunan tek katlı mobilya mağazasının yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle çöktüğü sanılıyor.

"CAN KAYBI VE YARALI YOK"

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."