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Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada

29.12.2021 09:47
Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada

Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak lambasına çarpan sürücü, ikiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak lambasına çarpan sürücü, ikiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çınarlık Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine döndüğü öğrenilen Metin Ç. yönetimindeki 52 DR 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sesi duyan çevredekiler, kaza mahalline giderek sürücüye yardım etmek istedi. Bu sırada kaza sonrası ikiye bölünen araçta vücudunun üst kısmı dışarı savrulan ve ayakları otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada
Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada
Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada
Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada

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Akkuş, Ünye, Ordu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İkiye bölünmüş otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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