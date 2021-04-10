Son dakika haberi... İKİZ KIZ KARDEŞLER AYNI GÜN KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ - Son Dakika

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Acımasız diktatör bu kez eğitim bakanını idam etti! Nedeni de olay kadar garip

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadeleri ortaya çıktı! İstedikleri tek bir şey var

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber (58), aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti.

Alanya'da yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Aynı hastanede tedavi gören kardeşler, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Kardeşlerden 2 erkek çocuk annesi Ayşe Demirel dün saat 16.00 sıralarında, 2 kız çocuk annesi Şeyda Berber ise 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Şeyda Berber'in koronavirüsün yanı sıra kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

İkiz kız kardeşlerin aynı gün ölümü sevenleri ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Tedavisi gördükleri hastanede aynı gün birkaç saat arayla yaşamını yitiren ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece yakın akrabalarının alındığı cenaze töreninde, sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına götürülen Ayşe Demirel ve Şeyda Berber'in cenazeleri, özel kıyafetli görevliler tarafından araçtan indirildikten sonra yine görevliler tarafından toprağa verildi. Öte yandan, Şeyda Berber'in bir çocuğunun da koronavirüs tedavisi gördüğü ve bu nedenle cenazeye gelemediği öğrenildi.