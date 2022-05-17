Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi - Son Dakika
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Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi

17.05.2022 09:48
Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de eli sopalı iki amca, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü.

Kağıthane'de eli sopalı iki amca, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan iki amcadan biri ev hapsi şartıyla diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar vermişti. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan E.K. (17) ve B.K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulunmuştu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlanmıştı.

AMCALARI TARAFINDAN SOPALARLA DÖVÜLMÜŞLERDİ

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. (32) ve Ömer K. (26) tarafından araçla yolları kesilmişti. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövülmüştü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık vermişti. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Darp anları ise kameralara yansımıştı.

AMCALARDAN BİRİNE EV HAPSİ VERİLDİ

Olayın ardından ikiz kardeşlerin şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli Yılmaz K. ile kardeşi Ömer K.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki saldırgan amcaya ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yılmaz K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Ömer K.'ye ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi verildi.

(Doğan Can Cesur - İHA)

Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi

YORUMLAR
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Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | İkiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi - Son Dakika


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