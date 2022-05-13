Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında - Son Dakika
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Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında

13.05.2022 08:26
Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında

Son dakika haberi: Denizli Buldan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi olan ve karnındaki ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulundu.

Denizli Buldan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi olan ve karnındaki ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulundu. İlk başta kalp krizi geçirdiği iddia edilen ancak yapılan ön otopside boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edilmesinin kadının şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan kocası savcının itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadının bu sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı'nın 46 yaşındaki eşi Ramazan Ç. gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı anında itiraz etti

Buldan Cumhuriyet Savcısının karara hemen itiraz etmesi üzerine aynı gece görülen Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada itirazın kabulüne ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Şüpheli adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Bugün 1.ağır cezaya sevk edilecek. - DENİZLİ

Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında
Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında
Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında
Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında
Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında
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Cumhuriyet, Kalp Krizi, Denizli, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında - Son Dakika


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