Son dakika... 'İklim değişikliğine bağlı her yıl 250 bin artan ölüm bekleniyor' - Son Dakika

Son dakika... 'İklim değişikliğine bağlı her yıl 250 bin artan ölüm bekleniyor'

27.05.2021 12:52
Son dakika... 'İklim değişikliğine bağlı her yıl 250 bin artan ölüm bekleniyor', System.String[]

Son dakika haberleri... ADNAN Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Emine Didem Avcı Kiraz, iklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerine karşı bütün ülkelerin risk altında olduğunu belirtti.

ADNAN Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Emine Didem Avcı Kiraz, iklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerine karşı bütün ülkelerin risk altında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kiraz, "Hava olayları ile ilişkili afetlerde her yıl 60 bin ölüm gerçekleşmektedir. İklim değişikliğinin neden olduğu sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma, ishal sonucu 2030- 2050 arasında her yıl 250 bin artan ölüm beklenmektedir" dedi.

Prof. Dr. Emine Didem Avcı Kiraz, TBMM İklim Değişikliğinin Araştırılması Komisyonu'nda 'İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri' başlıklı sunumu yaptı. Prof. Dr. Kiraz, iklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerine karşı bütün ülkelerin risk altında olduğunu ifade ederek, "Hava olayları ile ilişkili afetlerde her yıl 60 bin ölüm gerçekleşmektedir. İklim değişikliğinin neden olduğu sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma, ishal sonucu 2030- 2050 arasında her yıl 250 bin artan ölüm beklenmektedir. Bunların 95 bini çocukluk çağındaki beslenme bozukluğundan, 60 bini sıtmadan, 48 bini ishal ve 38 bini sıcaktan meydana gelecektir. Küresel iklim değişikliği ile toprakta kuraklık, su kıtlığı ve hava kalitesi bozulması döngüyü başlatmaktadır. İklim değişikliğinin sıra dışı hava olayları, su kanyaklarında değişim, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcak, soğuk hava dalgaları, hava kalitesinde değişim, ultraviyole radyasyon artışı etkilerini meydana getirir" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK ETKİLERİProf. Dr. Kiraz, Türkiye'de iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki mevcut ve projeksiyon dönemi için etkilenebilirlik/risk analizi değerlendirmelerini şu şekilde anlattı: "Günümüzdeki durum değerlendirildiğinde mevcut tehlike düzeyi Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde çok düşük, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde düşük, doğuya doğru ilerledikçe orta düzeydedir. Hakkari ve Kilis'te tehlike düzeyi en yüksek gözükmektedir. 2041- 2070 döneminde tehlikenin düzeyi ülke genelinde şiddetlenmektedir. Genel olarak Türkiye'nin güneyinde tehlikenin yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde tehlike düzeyi yüksektir. Şanlıurfa, Hakkari ve Kilis bu açıdan çok yüksek tehlikenin öngörüldüğü üç ilimizdir. Doğu Marmara ve Doğu Karadeniz genel olarak riskin düşük olduğu bölgelerdir. Kuzeydoğu Anadolu ve Kuzey Marmara (İstanbul ve Kocaeli) tehlikenin düşük olduğu bölgelerdir. Buna karşılık Orta ve Batı Karadeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve İç Batı Anadolu'da tehlike orta seviyededir. Kıyı Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin güneyi ve Doğu Anadolu'nun geniş kesimlerinde ise tehlike düzeyi yüksektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise iklimsel tehlikenin en yüksek olduğu bölgemizdir."'İSTANBUL VE ANKARA ÖNCE ÇIKMAKTA'

Prof. Dr. Kiraz, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine maruz kalacak nüfus düşünüldüğünde büyük şehirlerin öne çıktığını kaydederek, "Özellikle İstanbul ve Ankara bu açıdan maruziyetin yüksek olduğu illerimizdir. Bunun dışında İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da maruziyet daha düşük seviyedir. Bütün bu sonuçlar birlikte değerlendirdiğinde özellikle nüfusun yoğun olduğu, iklimsel tehlikelerinin yüksek olduğu İzmir, Şanlıurfa, İstanbul gibi illerde sağlık sektörü açısından azaltım/uyum eylemlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir. Bununla beraber iklimsel tehlikelerle birlikte, demografik yapı ve sağlık kapasitesinin yetersiz olması gibi faktörler de özelikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni daha kırılgan bir konuma getirmektedir. Bu sebeple sağlıkla ilgili eylemlerin bu bölgeler başta olmak üzere riski yaratan bütün bileşenler bir arada gözetilerek bölgesel olarak önceliklendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır" dedi.


Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'İklim değişikliğine bağlı her yıl 250 bin artan ölüm bekleniyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir         
14:03
Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı         
13:20
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi         
13:15
Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı         
12:44
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 14:10:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... 'İklim değişikliğine bağlı her yıl 250 bin artan ölüm bekleniyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement