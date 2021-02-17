AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, "İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, "İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

17.02.2021 16:28

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "İklim değişikliği, son zamanlarda da dile getirildiği üzere, mevcut yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bile çok daha ciddi ve zor üstesinden gelebileceğimiz bir sorun olarak karşımızda.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "İklim değişikliği, son zamanlarda da dile getirildiği üzere, mevcut yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bile çok daha ciddi ve zor üstesinden gelebileceğimiz bir sorun olarak karşımızda." dedi.

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda konuşan Meyer-Landrut, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Türk halkına ve şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bu terör eylemini kınadığını söyledi.

İklim değişikliğinin sadece bir risk olarak görülmemesi gerektiğini, bu riskin toplumların üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu belirten Meyer-Landrut, bu sorunla mücadele edebilmek için küresel ölçekte bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Meyer-Landrut, dünya genelinde olduğu gibi AB'de de günlük sıcaklık değeri açısından en yüksek derecelerin görüldüğünü örnek vererek, iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün, ülkelerin ekonomilerinde karbondan arındırmaya yönelik yöntemlere başvurması olduğunu belirtti.

Meyer-Landrut, "Ekonomilerimiz halihazırdaki gibi devam ederse, çok daha zor sorunlarla karşı karşıya kalacak. İklim değişikliği açısından, son zamanlarda da dile getirildiği üzere, mevcut Kovid-19 salgınından bile çok daha ciddi ve zor üstesinden gelebileceğimiz bir sorun olarak karşımızda." diye konuştu.

"Paris İklim Anlaşması, yeniden güç ve ivme kazandı"

AB'nin Paris İklim Anlaşması'nda önemli bir lider rolü üstlendiğini ve BM'nin de bu konudaki çalışmalara her türlü desteği verdiğini kaydeden Meyer-Landrut, "ABD, Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil oldu ve anlaşma bu çerçevede yeniden güç ve ivme kazandı." dedi.

Meyer-Landrut, Türkiye'de de anlaşmanın onaylanmasını umduğunu belirterek, böylece Türkiye'nin zaten ortaya koyduğu çabaların daha somut ve güçlü şekilde yerine getirebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı çok önemli bir mücadele verdiğine dikkati çeken Meyer-Landrut, atık su kapasitesinin yükseltilmesini, atık konusunda atılan adımları örnek verdi.

"Doğayı, coğrafyayı gelecek nesiller için birlikte korumamız gerek"

Emine Erdoğan'ın liderliğinde Sıfır Atık Kampanyası'nın da bu adımları güçlendirdiğine işaret eden Meyer-Landrut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji alanında ise yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması da Türkiye'de önemli bir adım olarak görülmekte. Bununla birlikte ormansızlaşmayla mücadele ve orman alanlarının giderek artırılması hususunda yapılan çalışmalar da çok önemli."

İklim değişikliğiyle birlikte mücadele verilebileceğini ve çözümün, karbon yoğunluğunun düşürülmesinde olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Türkiye ve AB, güçlü ekonomik ortaklar olarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birçok nedene sahip. Coğrafya, tarih, gelenek, ticaret gibi birçok ortak noktamız var. Akdeniz ve Karadeniz gibi aynı coğrafyanın komşularıyız. Amacımız, sadece güçlü bir ekonomik ortaklığı muhafaza etmek olmamalı, ortak paylaştığımız doğayı, coğrafyayı da gelecek nesiller için birlikte korumamız gerek."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı nda konuştu Açıklaması
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı nda konuştu Açıklaması
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı nda konuştu Açıklaması
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı nda konuştu Açıklaması

Avrupa Birliği, Emine Erdoğan, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, 'İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:25:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, "İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei