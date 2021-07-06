Son dakika! Şırnak'ta PKK'lı kadın terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

ŞIRNAK kırsalında, ikna yoluyla Türk askerine teslim olan PKK'lı kadın terörist, Iğdır'a getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/KCK mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kadın terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi. Suriye'de faaliyet sürdüren kadın terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırında Türk askerine teslim oldu. Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilen PKK'lı kadın terörist hakkında adli işlemlere başlandı.