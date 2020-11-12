Son dakika haberleri | İçişleri: Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu
12.11.2020 13:50
Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2015 yılında terör örgütüne katılan PKK'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2015 yılında terör örgütüne katılan PKK'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye ulaştı" denildi.
ANKARA, -
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