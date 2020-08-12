Bayburt'ta göreve yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit'in ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, sahip olduğu değerler itibariyle tarih ve kültür şehri olan Bayburt'un aynı zamanda huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna dikkat çekti. Başkan Pekmezci, şehrin huzurlu ve güvenli bir konumda olması yönünde çaba harcayan emniyet ve jandarma ekiplerinin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit de, Belediye Başkanı Pekmezci'ye, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT