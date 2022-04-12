Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi

12.04.2022 11:42

Son dakika: Türkiye'nin en önemli ilahiyat profesörleri arasında gösterilen Zekeriya Beyaz, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk müftü, imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazar olarak bilinen, bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Beyaz'ın ölümü nedeniyle sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Prof. Beyaz'ın bir süreden bu yana yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Ünlü ismin cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanetteki görevinden istifa ederek ayrıldı.

10 yıl kadar serbest yazarlık gazete köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme" konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.

1991 YILINDA DOÇENT OLDU

1987 yılında aynı Enstitüden İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak Devlet Memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu

2005 YILINDA EMEKLİ OLDU

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000 - 1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı.4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü.

2005 Yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi - Son Dakika


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