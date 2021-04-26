Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın "soykırım" ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada - Son Dakika

Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın "soykırım" ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada

26.04.2021 10:37

Son dakika! Joe Biden'ın 1915 Olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesine tepkiler çığ gibi büyüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili, "İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada" ifadelerine yer verirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Alınan kararın akıl ve ahlakla izahı yoktur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının ardından Türkiye'den sert tepkiler yükseldi. ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Joe Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesine sert tepki veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada" ifadelerin yer verdi.

"AKIL VE AHLAKLA İZAHI YOK"

Altun'dan sonra bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, "Alınan kararın akıl ve ahlakla izahı yoktur" dedi.

"TEPKİLER FARKLI OLACAKTIR"

Tüm gözler bundan sonra ne olacağına çevrilmişken Amerikan Reuters haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik "Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.

MECLİS BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davalarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın soykırım ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada

Fahrettin Altun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada - Son Dakika


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