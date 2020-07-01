Son dakika! İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirterek, "Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir" dedi.
İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmaya kalkışıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini belirten Altun, bugün kimi sosyal medya platformlarının vatandaşların haklarını gasp ettiğini belirtti.
"Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır. Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz. Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz, milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir."