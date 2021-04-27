Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Terörün kökünü kazıyacağız - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Terörün kökünü kazıyacağız" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan kahraman askerimiz Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Terörle mücadelemiz aziz milletimizin desteği ve duasıyla tüm gücümüzle devam edecektir. Terörün kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.