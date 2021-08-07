Son Dakika | İletişim Başkanlığı: 225 orman yangınının 220'si kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 225 orman yangınının 220'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 225 orman yangınının 220'sinin kontrol altına alındığını açıkladı. İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 14.00 itibari ile orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, 225 orman yangınının 220'si kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor" denildi.Paylaşımda, yangınlara müdahalede 9 İHA, 16 uçak, 58 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5 bin 250 personelin görev aldığı bilgisi yer aldı.



Twitter, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İletişim Başkanlığı: 225 orman yangınının 220'si kontrol altına alındı - Son Dakika

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