Son dakika... İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Helikopterle Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu" - Son Dakika
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Son dakika... İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Helikopterle Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu"

22.06.2022 15:22
Son dakika... İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Helikopterle Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'in Bördübet mevkiinde devam eden orman yangınını havadan incelediği duyuruldu. İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu."

YORUMLAR
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Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... İletişim Başkanlığı: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Helikopterle Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu' - Son Dakika

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