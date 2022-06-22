Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'in Bördübet mevkiinde devam eden orman yangınını havadan incelediği duyuruldu. İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu."
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İletişim Başkanlığı: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Helikopterle Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu' - Son Dakika