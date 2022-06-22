İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'in Bördübet mevkiinde devam eden orman yangınını havadan incelediği duyuruldu. İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... İletişim Başkanlığı: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Helikopterle Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu' - Son Dakika

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